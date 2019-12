- in Dallas Mavericks

By ClemFiz

Les Lakers étouffent Dallas et prennent leur revanche; LeBron James intègre un nouveau club très fermé

Battus 114-100 par les Mavs au début du mois, les Lakers ont pris leur revanche en l’emportant 108-95 dimanche soir au Staples Center. LeBron James a été limité à 13 points à 3/10 mais il a aussi compilé 6 rebonds et 13 passes et est devenu le 9ème joueur de l’histoire à atteindre les 9000 passes en carrière. Anthony Davis a terminé meilleur marqueur de l’équipe avec 23 points à 8/12, 9 rebonds et 4 passes. Los Angeles reste désormais sur 2 victoires d’affilée après sa série de 4 défaites.

Kentavious Caldwell-Pope a ajouté 19 points dont 4 tirs à 3-points, Dwight Howard 15 points, tous marqués dans le 2ème quart-temps. JaVale McGee a lui apporté 11 points à 5/6, 5 rebonds et 3 contres, alors que Kyle Kuzma a terminé à 0/7. Luka Doncic a été tenu à 19 points à 5/14, 4 rebonds et 7 passes, il a raté ses 6 tentatives à 3-points.

Los Angeles a mené une grande partie de la rencontre. Devant 35-31 en milieu de 2ème quart, l’équipe de Frank Vogel a pris le contrôle sur un 12-2 durant lequel les Mavs (36% aux tirs contre 48.7%) ont perd 4 fois le ballon (pour 7 points des Lakers, dont 2 dunks d’Howard). L’écart est monté jusqu’à 17 points dans le 3ème quart-temps.