Les Raptors cèdent face à un Canadien : Shai Gilgeous-Alexander récidive et offre la victoire au Thunder ! CP3 excellent

Shai Gilgeous-Alexander était très heureux d’être de passage dans son pays cette nuit, et cela s’est vu – malheureusement pour les Raptors – mais pour le plus grand bonheur du Thunder, vainqueur 98-97 à Toronto cette nuit. ‘SGA’ a signé 32 points à 12/21 et 7 rebonds mais il a surtout rentré le panier de la gagne pour aller chercher cette 6ème victoire en 7 matchs pour Oklahoma City.

Chris Paul a ajouté 25 points à 9/18, 11 rebonds et 8 passes, Nerlens Noel 13 points et Darius Bazley 11 points pour cette 5ème victoire d’affilée du Thunder à Toronto. Kyle Lowry et Fred VanVleet ont chacun signé 20 points pour les Raptors, Serge Ibaka 12 points et 14 rebonds, mais l’équipe s’incline pour la 3ème fois en 4 matchs.

C’est à 36 secondes de la fin que Gilgeous-Alexander, natif de Toronto et qui a grandi près d’Hamilton, a réussi un jump shot pour donner l’avantage aux siens (6ème changement de leader consécutif à ce moment du match), avant de s’emparer du rebond suite à un 3-points manqué de VanVleet. C’est la 3ème fois en 5 matchs qu’il marque au moins 32 points. En tout, l’avantage a changé 20 fois de camp au cours de la rencontre, dont 9 fois rien que dans le dernier quart-temps. Il y a aussi eu 10 égalités.