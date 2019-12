Lonzo Ball en feu comme jamais de loin et avec un quatuor à plus de 100 pts, les Pelicans dominent Houston, 4/4 !

4ème victoire d’affilée pour les Pelians, qui accueillaient Houston cette nuit et qui se sont imposés 127-112 dans le sillage de Lonzo Ball, auteur de son record en saison avec 27 points à 7/12 (record en carrière) à 3-points, 10 rebonds et 8 passes. Le meneur était bien entouré avec 27 points à 10/17, 6 rebonds et 4 passes de Brandon Ingram, 25 points à 10/20, 3 rebonds et 4 passes d’E’Twaun Moore et 25 points à 10/18 et 5 passes pour Jrue Holiday. New Orleans comptait 9 points de retard en début de 4ème mais a finalement su profiter des absences de James Harden (orteil), Russell Westbrook (repos) et Clint Capela (talon).

Eric Gordon (20 points à 6/12) de retour de sa légère opération du genou, Houston a pris les devants en inscrivant les 3 premiers points de la rencontre de loin puis les 3 derniers du 1er quart-temps pour un avantage 37-36. Il a démarré le 2ème de la même manière et les Rockets se sont ensuite détachés 45-36 sur un finger roll signé Ben McLemore. New Orleans a repris l’avantage sur un 3-points de Moore 52-51, puis le 5ème tir à 3-points réussi par Ball a égalisé à 64 partout avant la mi-temps.

Houston, porté par les 22 points de Danuel House Jr. et les 19 points et 10 rebonds d’Isaiah Hartenstein, a dominé le 3ème quart 29-22 et menait 95-86 en début de 4ème mais les Pelicans (49% aux tirs contre 51.9% pour les Rockets) ont réussi un 18-1 derrière, avec 4 tirs à 3-points de Moore en un peu plus de 3 minutes. Ball a conclu le run en interceptant un ballon des mains d’Austin Rivers avant de trouver un layup de l’autre côté pour le +8, 104-96.