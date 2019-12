Lonzo Ball : « Je savais que ça n’allait pas se faire du jour au lendemain »

Catastrophiques défensivement ces dernières semaines et sur une série de 13 défaites de suite, les Pelicans ont eu le déclic dernièrement puisqu’ils ont remporté leurs 4 derniers matchs, 5 des 6 derniers, et une des raisons de cette bonne série c’est le niveau affiché défensivement. Sur ces 6 matchs, ils affichent le 3ème meilleur defensive rating NBA, et le retour de Derrick Favors n’y est sans doute pas étranger. Alvin Gentry a aussi décidé de défendre le pick & roll différemment avec des intérieurs qui sortent bien moins et dans l’ensemble l’équipe pousse ses adversaires à prendre des shoots.

« Nous étions trop agressifs. Je pense qu’au début de saison cela a donné la possibilité aux arrières de la ligue, qui sont de bons joueurs, d’attaquer le cercle face à notre défense. Tout le monde s’est ajusté au fil de la saison et nous avions le sentiment que cela pourrait mieux marcher pour nous. Puis nous avons récupéré Fav (Derrick Favors) également. Ca change la vie de l’avoir et qu’il joue 25-28 minutes par match. » Gentry

Cette nuit face à des Rockets décimés (James Harden, Russell Westbrook et Clint Capela étaient out), il y a un joueur, dans le dur depuis le début de l’exercice, voire même de très long mois, qui s’est particulièrement illustré : Lonzo Ball. Le meneur a sorti un de ses meilleurs matchs en carrière avec 27 points (à 2 points de son record en carrière) et surtout un excellent 7/12 à 3-pts (record en carrière) pour mener les Pelicans à la victoire 127-112. Ces derniers mois il a bossé sur une nouvelle mécanique et c’est peut-être enfin en train de payer puisque sur les 5 précédentes rencontres il est à 16/34 de loin.

« Je retrouve juste mes jambes. J’ai été out quasiment 9 mois avant d’arriver ici, donc j’essaye de faire ce que je peux pour aider mon équipe. Puis la défense vient aussi. Je savais que ça n’allait pas se faire du jour au lendemain. C’est un nouveau shoot pour moi. J’espère que cela va devenir régulier avec le temps. » Lonzo Ball

« Il a accéléré le jeu et crée des shoots ouverts. Je trouve qu’il joue bien. Et ce soir il a été exceptionnel. Il bosse énormément sur son shoot à 3-pts : que ce soit avant l’entraînement, après, il y passe beaucoup de temps et ce soir vous avez vu le résultat. » Alvin Gentry « C’est excitant de voir que le travail paie pour lui. Il a la confiance pour shooter, pour distribuer le jeu et il est juste lui. » Brandon Ingram

