27 points (record en saison) à 7/12 (record en carrière) à 3-points, 10 rebonds et 8 passes pour Lonzo Ball cette nuit. Le meneur était bien entouré avec 27 points à 10/17, 6 rebonds et 4 passes de Brandon Ingram, 25 points à 10/20, 3 rebonds et 4 passes d’E’Twaun Moore et 25 points à 10/18 et 5 passes pour Jrue Holiday. C’est la 1ère fois que 4 coéquipiers terminent à au moins 25 points dans le même match depuis 2006 en NBA (première fois dans l’histoire de la franchise).