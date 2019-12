Michael Porter Jr. brille pour sa première titularisation, Denver évite la mauvaise surprise et enchaîne !

Titulaire pour la première fois de sa carrière suite à l’absence pour blessure (tibia) de Gary Harris, Michael Porter Jr. a saisi sa chance cette nuit dans la victoire 120-115 des Nuggets face à Sacramento. Le rookie a battu son record en carrière avec 19 points (8/10, 6 rebonds). Will Barton a lui aussi signé 19 points (6 dans le 1er quart, 15 à la mi-temps), dont 2 lancers-francs cruciaux à 8 secondes de la fin alors que Denver avait gâché une belle avance dans le dernier quart.

C’est une 9ème victoire en 10 matchs pour les Nuggets. Nikola Jokic, qui a rapidement pris 3 fautes en 1ère mi-temps, a terminé à 17 points à 7/8, 8 rebonds et 4 passes. En face De’Aaron Fox a signé 18 points et 13 passes, Nemanja Bjelica 27 points mais les Kings s’inclinent pour la 7ème fois d’affilée. Devant de 14 point en milieu de 4ème, Denver a encaissé 4 tirs à 3-points signés Bjelica et Buddy Hield (20 points, 8 passes) et Sacramento a recollé à 3 points. Finalement les Nuggets se sont accrochés à leurs points inscrits sur la ligne (28/31 contre 12/17 pour les Kings) avec 6 lancers-francs réussis ensuite.

Jerami Grant a signé 18 points pour Denver, Mason Plumlee 15 dont un joli 9/10 aux lancers-francs alors qu’il shoote en moyenne à 54% sur la ligne.