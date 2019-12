Michael Porter Jr. fait étalage de son talent; Mike Malone : « Un aperçu de ce qui nous attend »

Très peu utilisé depuis le début de la saison, le rookie Michael Porter Jr. prend son mal en patience en attendant une opportunité de montrer ce dont il est capable sur un temps de jeu correct. Samedi soir il a eu droit à 19 minutes, bien utilisées puisqu’il a scoré 11 points à 4/7 dont 3/5 à 3-pts et hier soir pour la réception des Kings, Mike Malone a surpris tout le monde en le titularisant ! Il a notamment profité de l’absence de Gary Harris, mis au repos.

« J’ai juste regardé le matchup, face à Harrison Barnes et je me suis dit ‘mais qu’est-ce qu’on attend ?' » Malone

Une première titularisation pour lui depuis le 10 novembre 2017 lorsqu’il était la fac de Missouri et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a saisi sa chance. L’ailier a planté 19 points, record en carrière, à 8/10, en plus de 6 rebonds en 26 minutes.

Michael Porter est un élément très important de notre futur. Ce soir c’était une super opportunité de regarder vers le futur et d’avoir un aperçu de ce qui nous attend. » Malone « Je voulais m’intégrer à ce 5 majeur et faire ce que je sais faire. Je me sentais moins nerveux en démarrant le match parce que tu peux enchaîner directement après l’échauffement au lieu d’être assis à regarder. J’ai trouvé ça naturel. » MPJ

Avant la rencontre, avant même de savoir qu’il serait titulaire, il évoquait sa progression après un bon match face à Memphis.

« Je pense que c’est juste une question d’aller sur le terrain et de simplement jouer mon jeu. Il faut juste que je sois à l’aise, mais le jeu ralentit pour moi et je réalise où je dois me placer. Mon cerveau réagit plus vite. Je ne réfléchis plus trop. » MPJ

Après un an loin des terrains suite à ses opérations au dos, MPJ pensait qu’il aurait un peu plus la confiance de Mike Malone et jouerait. Mais il a dû prendre son mal en patience et voit peut-être le bout du tunnel.

« J’ai été beaucoup blessé, et parfois au quotidien c’est difficile de vivre toutes les blessures que j’ai eues. Mes parents me disent toujours que je serai reconnaissant pour tout ça sur le long terme, que cela va faire de moi quelqu’un de plus solide et un meilleur joueur. » MPJ « Je pense que sur le long terme, et j’espère qu’un jour, Michael, quand il sera vieux et grisonnant, dans très longtemps, regardera en arrière et se dira ‘Tu sais quoi ? Je suis content que cela n’ait pas été facile.’ J’aime le fait que Michael, qui a été le meilleur joueur de sa génération pendant des années, fasse preuve d’humilité, il n’a pas pris ça personnellement, il n’a pas boudé, il ne s’est pas apitoyé sur son sort. Il mûrit, il agit en homme et c’est pour cela qu’il peut aller sur le terrain et tirer profit de l’opportunité. » Malone

Très doué offensivement, ce qui pour le moment le retient sur le banc, c’est la défense, où il a des progrès à faire. Il ne peut pas s’appuyer sur son talent comme il le fait en attaque. Il en est conscient, ce qui est déjà une très bonne chose.

« La défense c’est sans aucun doute le domaine sur lequel je me concentre. C’est grâce à ça que tu restes sur le terrain avec coach Malone, la défense. Donc si je veux marquer des paniers, je dois d’abord défendre. »

Via Denver Post