Plus de peur que de mal pour Luka Doncic après une chute impressionnante

Tout le Staples Center a retenu son souffle quelques instants pour Luka Doncic suite à une chute violente directement sur le dos et qui lui a envoyé la tête en arrière. Rien de grave heureusement pour le Mav, qui s’est relevé sans a priori montrer de signes inquiétants sous l’œil attentif de LeBron James et Kobe Bryant, assis un peu plus loin avec sa fille.