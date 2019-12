Atlanta retrouve enfin la victoire; Les Wolves gagnent sans KAT et Wiggins

- in Résultats et highlights NBA

Retour sur les deux derniers matchs de la nuit en NBA :

Orlando Magic – Atlanta Hawks 93-101

Pour la deuxième fois d’affilée sans Trae Young (cheville), les Hawks (7-27) ont mis fin à leur série de défaites (10) en battant Orlando en Floride cette nuit. Alex Len a marqué 8 de ses 18 points (9/14, 12 rebonds) durant un 15-4 dans le 3ème quart-temps, période dans laquelle Atlanta n’a autorisé que 4 paniers adverses, et l’équipe est revenue d’un déficit de 18 points en 1ère mi-temps. Elle s’est ensuite détachée via un 11-0 (9 points de Kevin Huerter, 19 points, 6 rebonds, 4 passes) en milieu de 4ème. Mené 90-78, le Magic est revenu à 5 points dans les dernières minutes avant un dunk de John Collins (10 points, 11 rebonds) pour stopper la tentative de comeback. Nikola Vucevic a terminé à 27 points pour Orlando, Evan Fournier 22. Le meneur non drafté Brandon Goodwin a terminé meilleur marqueur des Hawks avec 21 points (7/11, 3 rebonds, 6 passes).

Minnesota Timberwolves – Brooklyn Nets 122-115

Sans Karl-Anthony Towns (genou) et Andrew Wiggins (malade) et face aux 36 points de Spencer Dinwiddie, les Wolves ont tout de même réussi à l’emporter face aux Nets. Shabazz Napier a signé son record en saison avec 24 points, Jarrett Culver son record en carrière avec 21 points, Gorgui Dieng a compilé 11 points et 20 rebonds pour l’équipe qui restait sur 12 défaites en 13 matchs. En tête au moins une fois dans chacun des 3 premiers quarts-temps, Minnesota était devant 103-101 à 36.3 secondes de la fin au terme d’un 7-0, mais Taurean Prince a égalisé à 103 partout à 26.9 seconds, et les deux équipes sont parties en prolongation. Robert Covington et Kelan Martin ont rentré des 3-points clutchs durant l’overtime, remportée 19-12 et durant laquelle Napier a marqué 8 points