[Interview] Ian Mahinmi : « Ils m’ont vraiment fait briller ce soir » 

Les Washington Wizards ont crée une belle surprise cette nuit malgré les très nombreuses absences dans l’effectif. Une victoire qui fait du bien au moral dans une saison à nouveau compliquée. Avant et après la rencontre nous avons pu discuter avec Ian Mahinmi, un des héros du soir.

Depuis le début de saison, vous avez connu pas mal de blessures côté Wizards, toi également en début de saison. Comment gérez-vous cela ?

Les blessures font partie du parcours de chaque équipe. C’est vrai que nous en avons eu beaucoup, mais la mentalité c’est « Next man up ». Ça donne une opportunité aux jeunes de jouer. On travaille pour cela et ça nous permet de nous forger un caractère. C’est comme ça. On voit beaucoup de nouvelles têtes, certains jeunes apprennent sur le tas. Donc voilà, c’est positif.

Quand tu dis « next man up », tu n’étais pas forcément attendu en tant que pivot titulaire de cette équipe en ce début de saison. Tu l’es aujourd’hui en l’absence de Thomas Bryant et tu as plus de temps de jeu que tes saisons précédentes aux Wizards. Comment te sens-tu vis-à-vis de ce rôle, sachant que tu as joué 11 matches en ce début de saison ?

Je ne suis pas trop mes stats, ni mes minutes. Mais je me sens bien, et j’essaie d’apporter ce que je peux apporter. C’est toujours bien de jouer au basket. C’est pour ça qu’on est là. Moi j’ai une opportunité de starter et j’essaie de prendre du plaisir.

Ce soir tu en as profité pour réaliser ton meilleur match en carrière avec 25 points à 10/11.

Je savais qu’il fallait que je sois prêt. J’ai été agressif pour aller au cercle. J’ai eu quelques paniers faciles et ça m’a mis dans le rythme. Je voulais juste être un peu plus agressif que d’habitude, car évidemment il nous manque beaucoup de joueurs importants donc j’ai essayé de prendre plus de responsabilités et je voulais entamer la rencontre en étant un peu plus agressif. Une très grande partie du crédit revient à mes coéquipiers aussi. Ils m’ont trouvé pour avoir des paniers faciles. Puis j’ai bossé un peu. Des choses sont allés en ma faveur. J’ai pris des shoots à 3-pts et j’en ai vu deux rentrer, c’est un très bon feeling. Crédit à mes coachs, mes coéquipiers, ils m’ont vraiment fait briller ce soir.

D’autres aussi ont tiré profit de cette opportunité comme Garrison Matthews et Jordan McRae pour porter l’équipe à une belle victoire face au Heat, en forme en ce début de saison

C’est énorme ! C’est ça construire le caractère d’un groupe, quand tu as énormément de blessés, que les choses ne vont pas dans ton sens, avoir la dureté, en tant que jeune joueur, d’élever son niveau, faire de grosses actions, être agressif, faire les bonnes lectures, bien défendre et donner tout ce que tu as, c’est énorme. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui tirent profit de leurs opportunités. C’est bien. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre sens, mais je suis très fier de ce que tout le fait.

Tu as parlé des jeunes qui rejoignent le vestiaire. Par rapport à ta grosse expérience NBA, comment aides-tu ces jeunes ?

J’essaie de communiquer énormément, en étant le plus vocal possible, en montrant l’exemple avec la manière. J’ai connu et vécu beaucoup de choses en NBA avec mon vécu et c’est toujours avec plaisir que je transmets. J’aime bien transmettre que ce soit mon expérience ou mes histoires, ou mon point de vue. Ce qui est bien ce que l’on a un groupe qui est quand même assez à l’écoute, donc c’est quand même agréable en tant que « vet », d’être entendu.

Et ce rôle de vet, est-ce que tu en uses également auprès des jeunes Français ?

J’essaie, j’ai une relation privilégiée avec certains, notamment Frank (Ntilikina). Donc j’essaie de leur transmettre le plus possible.

Ton coach a déclaré récemment que lorsque tu jouais tes minutes étaient « énormes ». Qu’est-ce que tu penses de ces propos ?

C’est bien. C’est pour ça qu’on fait ça. Pour ce groupe, pour ce vestiaire, pour les coaches. C’est pour cela que l’on fait un sport co. Quand tu entends des messages positifs comme cela qui viennent du Front Office, des coaches ou des coéquipiers, c’est toujours bien.

Est-ce que tu es personnellement satisfait du début de saison des Wizards ?

C’est difficile de juger une saison maintenant, surtout avec toutes les blessures que l’on a eues. On a dû faire avec beaucoup de changements, au niveau des starting lineups, que ce soit des joueurs qui sortent du banc ou que ce soient des nouvelles têtes qui sont arrivées récemment. C’est difficile de juger une saison quand tu n’as pas vraiment eu l’opportunité de mettre quelque chose en place. Vous allez pouvoir le voir ce soir, on essaie de mixer plusieurs stratégies, par exemple avec de la zone. C’est pour ça que c’est difficile pour moi aujourd’hui de parler de constat

Propos recueillis par Jean Bideau et Mael De Fromont à Washington