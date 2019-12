Isaiah Thomas : « Ils n’avaient pas l’air de prendre du plaisir à jouer ensemble »

« C’est vrai (qu’il faut des cojones pour jouer pour les Celtics). Je ne dis pas que Kyrie n’en a pas parce qu’il a mis l’un des meilleurs shoots de l’histoire des Finales NBA et qu’il est l’un des meilleurs meneurs de l’histoire. Boston c’est comme New York, il faut être fait d’un certain bois pour y réussir. Ils ont gagné 17 titres, ils ont 30 maillots retirés. Tu peux être excellent mais il faut être encore meilleur que ça, et ça a toujours été comme ça. Enfiler un maillot des Celtics, des Knicks, des Lakers, c’est simplement un peu différent. » Isaiah Thomas