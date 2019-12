Jordan Clarkson fait déjà l’unanimité; Donovan Mitchell : « Il est tout ce dont nous pensions qu’il allait être »

Désireux d’avoir du scoring sur leur banc, ce qui manquait cruellement, le Jazz d’Utah a décidé de se séparer d’un joueur auquel il a longtemps cru, Dante Exum, pour récupérer Jordan Clarkson. Spécialiste du scoring en sortie de banc, il reste un risque pris par le Jazz mais en seulement 3 rencontres il a conquis tout le monde dans l’Utah, s’imposant déjà comme une pièce essentielle de la rotation.

« J’essaye d’apprendre chaque jour. Quand nous sommes à l’entraînement, je suis très attentif et tout le monde me parle. J’essaye de rattraper mon retard le plus vite possible. »

Il apprend vite puisqu’il a scoré 9, 19 puis 20 points cette nuit face aux Pistons. Il est tout simplement le premier remplaçant du Jazz cette saison à atteindre les 20 points. Avant son arrivée le banc du Jazz était 29ème de la ligue avec seulement 26.9 points par match.

« Il est tout ce dont nous pensions qu’il allait être lors de ces trois derniers matchs. Il apprend sur le tas et malgré ça il joue bien, et c’est difficile à faire. » Donovan Mitchell

Il impressionne ses coéquipiers et ses coachs par sa capacité à scorer de nombreuses façons différentes. Surtout, il est capable de se créer son tir et de prendre feu à n’importe quel moment. Cette nuit, alors que les Pistons étaient revenus à 7 points, 12 secondes après son entrée en jeu en 3ème acte, il a planté un tir à 3-pts qui a redonné le momentum aux siens, qui n’ont plus jamais regardé derrière.

« C’est une des choses dont nous savons qu’il est capable de faire et je pense qu’il a bien choisi ses spots. C’est quelque chose qu’il apporte. » Quin Snyder

Et ce qui les surprend agréablement depuis son arrivée, c’est ce qu’il montre en défense. Réputé pour être un piètre défenseur, il est pour le moment irréprochable de ce côté-là du terrain. Faisant preuve d’un QI intéressant et d’une excellente activité.

« Il parle sans cesse, il trouve des moyens d’aller dans la raquette, de prendre des rebonds, de défendre sur Derrick Rose puis d’aller chercher les shooteurs. Ça va vraiment nous aider son intensité en défense. » Mitchell

Pour l’instant l’expérience est tout simplement parfaite :

« Il en profite au maximum et nous sommes tous ravis de l’avoir. » Mitchell

