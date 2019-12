Khris Middleton : « Nous l’appelons la Ferrari, il est tellement proche du sol »; Giannis : « Nous pouvons encore être meilleurs »

Cette nuit à la mi-temps au United Center, les Chicago Bulls affichaient un 10/24 à 3-pts, alors que les spécialistes dans le domaine, les Bucks, étaient à un catastrophique 1/14. Mais au tableau d’affichage, les hommes de Mike Budenholzer menaient de 3 points, 55-52. Pas du tout de bon augure pour les Bulls…

« Si nous sommes l’équipe qui n’a pas mis le moindre tir à trois points, en seconde mi-temps ça va probablement changer et nous allons en mettre. Si l’équipe adverse est super chaude, nous espérons qu’ils vont refroidir. Quand nous avons un déficit de je ne sais combien de tirs à 3-pts et que nous sommes aux commandes, nous avons le sentiment de pouvoir faire quelque chose en seconde mi-temps. » Budenholzer

Bousculés par les Bulls en première mi-temps, comme prévu les visiteurs ont mis un gros coup d’accélérateur en 3ème quart avec notamment un 12-2. Ça a tourné à la démonstration de la meilleure équipe de la ligue à coups de dunks et de tirs à 3-pts pour un quart remporté 40-25.

« Quand une équipe essaie d’être physique et élève son niveau, nous essayons de passer au niveau supérieur : jouer notre meilleur basket et être physiques sans faire faute. » Khris Middleton

Les Bucks ont été menés par leur trio Giannis Antetokounmpo (23 points à 8/14, 10 rebonds et 6 passes), Khris Middleton (25 points à 9/19, 6 rebonds et 4 passes), et un revenant : Eric Bledsoe. Ce dernier avait raté les 8 derniers matchs et sa présence s’est fait sentir. En 16 minutes il a signé 15 points à 5/8 dont 1/2 à 3-pts; 3 rebonds, 3 passes et 4 interceptions pour un impressionnant plus/minus de +26 !

« Ça fait du bien. Khris m’a manqué, comme toujours. Il a versé une larme, donc il y a eu de l’émotion (rire). Nah, c’était super. Ils m’en ont voulu d’avoir été absent quelques matchs, mais c’était fun. » Bledsoe « Il est rapide. Nous l’appelons la Ferrari. Il est tellement proche du sol, il va où il veut et il trouve les gars dans le trafic, ce qui est un énorme avantage pour nous. » Khris Middleton « Il a été excellent ce soir. Vous avez vu sa vitesse, ses qualités athlétiques, il était présent sur les lignes de passe, il est allé dans la raquette, il a coupé et slashé sans le ballon, mis un trois points en transition, il a fait un peu de tout ce soir. Nous l’apprécions et le respectons, et nous sommes tous heureux qu’il soit retour. »

Avec ce succès les Bucks sont la première équipe à 30 victoires cette saison et ils sont les premiers à y arriver si tôt dans la saison depuis les Sixers et les Suns en décembre 1980.

« C’est vraiment surprenant d’avoir remporté 30 matchs avant le mois de janvier et c’est cool, mais nous pouvons encore être meilleurs. Nous pouvons toujours faire mieux, et nous devons continuer de progresser, car le but c’est d’aller loin dans la saison. » Giannis Antetokounmpo « C’est vraiment super d’avoir ce bilan, mais nous savons que c’est juste la saison régulière. Les choses sérieuses commencent en playoffs pour nous, mais nous ne pouvons pas y aller sans avoir un super bilan et sans jouer notre meilleur basket. » Khris Middleton

Via ESPN et Journal Sentinel