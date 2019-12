Le Magic prend une leçon d’un two-way contract; Evan Fournier : « Une défaite épouvantable; Je ne le connais même pas »

Le Magic d’Orlando continue d’alterner le bon et le moins bon en ce début de saison. Après une victoire référence face aux Sixers, ils s’étaient logiquement inclinés face aux Bucks ce weekend, mais ils avaient une occasion idéale de se remettre très rapidement sur les bons rails avec la réception des Hawks d’Atlanta, privés en plus de leur leader Trae Young. Devant leur public ils ont sombré, battus 101-93 dans un match où ils 17 points d’avance en second quart, mais se sont totalement écroulés en seconde, encaissant notamment un 9-0 en début de dernier acte.

« C’est terrible. Une défaite épouvantable. Une défaite horrible. » Evan Fournier

Une défaite dont les coéquipiers d’Evan Fournier, à la lutte pour les playoffs, ne peuvent pas se permettre alors qu’ils ont le plus grand mal à battre des équipes avec un meilleur bilan qu’eux. La prestation de la seconde mi-temps était très mauvaise avec un manque d’exécution, d’efforts et d’intensité physique. Ils ont pris un 54-38 après la pause avec un terrible 16/45 aux tirs.

« C’est un effort épouvantable de notre part de laisser ça arriver, surtout devant notre public. Il n’y a pas grand-chose à dire. » Jonathan Isaac « Je suppose que comme nous avions une grosse avance, nous avons cru que le match était plié. » DJ Augustin

Ils ont notamment subi la loi d’un joueur qui galère pour se faire une place en NBA : Brandon Goodwin. Le meneur sophomore, en two-way contract, a signé son meilleur match en carrière avec 21 points à 7/11 en 22 minutes, soit quasiment autant que lors de ses 20 premiers matchs en carrière

« Sans lui manquer de respect – je ne le connais même pas -, mais c’est un meneur remplaçant qui a eu un énorme impact, probablement le meilleur match de sa carrière. Nous ne pouvons pas laisser un gars qui ça qui n’est même pas dans l’équipe avoir un tel impact et nous dominer. Félicitations à lui, il a bien joué, mais malgré ça cela n’aurait jamais dû arriver. Jamais. » Evan Fournier

Ce qui manque depuis des années au Magic, et qu’ils ont réussi à trouver par moment l’an passé, c’est de la régularité. Cette saison, pas aidés non plus par les blessures, les Floridiens sont incapables d’enchaîner les prestations d’un excellent niveau sur la durée. C’est clairement ce qui manque à cette équipe pour passer un cap et ne plus être à la lutte pour se qualifier en playoffs, mais plutôt pour s’accrocher au peloton de tête

« Quelque chose de très important dans cette ligue, c’est d’être régulier. C’est difficile de le faire sur 82 rencontres en jouant presque chaque soir, mais c’est ce que font les bons joueurs et les bonnes équipes. Nous devons trouver un moyen de le faire. Nous ne l’avons évidemment pas fait de toute l’année. » Nikola Vucevic

« Cela devrait être facile pour nous parce que nous avons une identité, surtout défensivement, et nous nous éloignons de ça. Quand un match comme celui face à Philly deviendra un standard, alors nous serons bons, mais à l’heure actuelle c’est quelque chose de ponctuel et des matchs comme celui-ci vont se produire. » Evan Fournier

