Le nouveau backcourt d’Utah toujours en réussite, le Jazz enchaîne, 8 sur 9 ! Rudy Gobert machine à rebonds

- in Detroit Pistons

By ClemFiz

8ème victoire en 9 matchs et 3ème d’affilée pour le Jazz, vainqueur 104-81 des Pistons à Salt Lake City lundi soir. Donovan Mitchell a mené les troupes avec 23 points (7/15, 3 rebonds, 3 passes), suivi de près au scoring par Jordan Clarkson (20 points à 7/13). Bojan Bogdanovic a signé 17 points à 6/15, Rudy Gobert 13 points à 6/11, 19 rebonds et 3 contres.

C’est la 7ème fois d’affilée que Detroit (2ème revers d’affilée), emmené par les 20 points de Derrick Rose et les 15 points et 13 rebonds d’Andre Drummond, s’incline contre Utah, qui a parfaitement profité (25 points marqués) des ballons perdus de l’équipe (17). Le Jazz a pourtant mis 5 minutes à marquer son premier panier et n’était qu’à 33% aux tirs à la mi-temps. Mais les Pistons n’ont guère fait beaucoup mieux avec 38% à la pause (40-39 Pistons après un 9-2 encaissé).

Utah s’est repris au retour des vestiaires avec un 16-2 d’entrée dans le 3ème pour passer devant 55-42 en milieu de période. Mitchell a inscrit 2 paniers consécutifs dans la période, conclue par 2 réussites de Joe Ingles. Les Pistons ont recollé à 70-63 en début de 4ème sur un floater de Rose mais le Jazz s’est définitivement mis à l’abri en répondant par un 20-6 (90-69 à 5’17).

Blake Griffin (genou) n’a pas joué.