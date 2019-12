Les absences profitent un max aux Wizards ! Record en carrière pour Ian Mahinmi, un inconnu reçoit des ‘M-V-P’ et Miami tombe !

Bradley Beal absent (jambe droite), l’arrière non drafté sorti de Lipscomb University Garrison Matthews a signé son meilleur match en carrière pour son 11ème match NBA avc 29 points (6/9, 12/13 aux lancers-francs) en sortie de banc et a même reçu des ‘M-V-P !’ du public. Jordan McRae (29 points à 9/14 et 8 passes) et Ian Mahinmi (25 points – record en carrière – à 10/11, 5 rebonds, 2 contres) ont aussi été des contributeurs décisifs alors que la réception du Heat (sur 5 succès de rang avant la rencontre) s’est soldée par une victoire 123-105 lundi soir.

Jimmy Butler a terminé meilleur marqueur de Miami avec 27 points (6/10, 15/19 aux lancers, 6 rebonds, 4 passes) devant Duncan Robinson (16 points) et Bam Adebayo (14 points et 14 rebonds). Menés 39-29 après 12 minutes de jeu, les Wizards (51.2% aux tirs contre 45.2%) ont répondu par un 42-24 dans le 2ème avec 20 points de Matthews dans la période. Mahinmi a lui marqué 19 points sur les 2 premiers quarts et son équipe était devant 71-63 à la pause. L’affaire a été définitivement pliée dans le dernier quart, dominé 33-24.

Les Wizards, qui ont compté jusqu’à 20 points d’avance, ont marqué 18 points à 3 sur contre-attaque, n’ont perdu que 9 ballons contre 18 et ont inscrit 27 points sur les turnovers adverses, contre 8 encaissés. Le précédent record en carrière de Mahinmi (qui profitait de l’absence de Thomas Bryant, blessé au pied) était de 19 points.