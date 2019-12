Les Warriors auraient aussi un œil sur Karl-Anthony Towns

Selon The Athletic, les New York Knicks ne seraient pas les seuls à regarder ce qui se passe du côté du Minnesota concernant Karl-Anthony Towns. En effet, les Warriors surveilleraient ce qui se passe concernant l’intérieur, au cas où il deviendrait disponible pour un trade, ce qui n’est pas le cas actuellement (en tout cas il n’y a aucune rumeur à ce sujet).

Il a signé une prolongation de contrat max l’été dernier, mais les Wolves ont encore de mauvais résultats, en pleine dégringolade en ce moment et qui devraient encore rater les playoffs. Les Wolves pourraient être tentés de changer de direction et d’échanger un de leurs cadres, à commencer par Jeff Teague, voire Andrew Wiggins. On voit toutefois mal les dirigeants de Minneapolis mettre KAT sur le marché, mais les Warriors seraient à l’affût. On peut penser que D’Angelo Russell serait une monnaie d’échange, surtout que les Wolves ont tenté de le signer cet été. Ensuite pour le long terme Eric Paschall pourrait aussi être un profil intéressant.