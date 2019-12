Marquese Chriss mis à l’amende par la NBA pour avoir envoyé Luka Doncic par terre

La NBA a annoncé avoir mis à l’amende (35 000$) Marquese Chriss pour avoir poussé Luka Doncic par terre dans le 3ème quart-temps de la rencontre Suns – Mavs, remportée 141-121 par Dallas samedi. Le Warrior, sanctionné d’une technique, avait reçu plusieurs ‘high-fives’ de la part de ses coéquipiers sur le banc après l’altercation, dont Draymond Green. Ont été pris en compte par la ligue dans le calcul du montant à payer les précédents problèmes de discipline de l’ex-Sun.

« C’est juste du jeu physique. Ça arrive très souvent dans le basket, donc il faut juste passer à autre chose. » Luka Doncic

En mars 2018, Chriss avait écopé d’une amende de 25 000$ alors qu’il jouait encore à Phoenix après un incident au cours d’un match contre le Jazz. Un an plus tard, il était impliqué dans une bagarre avec Serge Ibaka et avait été suspendu un match. Cette saison Chriss tourne à 7.4 points et 5.3 rebonds par match en 33 rencontres avec Golden State.

via ESPN