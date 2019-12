Portland a craqué; C.J. McCollum : « Horrible cette défaite »

Tranquillement installés en tête 38-19 après 12 minutes de jeu au Moda Center, les Trail Blazers, devant de jusqu’à 19 points, ont pourtant réussi « l’exploit » de s’incliner 122-116 face aux Suns, qui leur ont répondu par un 103-78 sur le reste du match.

« On a pris une super avance, mais Phoenix dans son style de jeu ne s’arrête jamais. Si tu baisses ta garde ou si tu marques un panier, ils vont revenir et scorer à leur tour. On a fait un super 1er quart-temps, bravo à eux pour être revenus. Bien sûr, c’est décevant de perdre un match comme ça. » Terry Stotts

Après une série de 4 victoires qui faisait déjà suite à un passage difficile de 4 défaites en 6 matchs, l’équipe reste désormais sur 4 revers de rang. Auteur de 33 points dont 16 dans le 1er quart-temps (4/5 à 3-points), Damian Lillard a pointé du doigt la perte de concentration après la rencontre.

« Une défaite difficile oui. Quand tu démarres bien comme on l’a fait, c’est très important d’être capable de maintenir cette concentration même quand les shoots s’arrêtent de rentrer. On a rentré beaucoup de tirs, mais il y avait quand même une bonne énergie défensive. On n’a simplement pas réussir à conserver cette même concentration et ce même énergie qu’on avait au début du match. » Damian Lillard

« On a eu des passages à vide offensivement et défensivement quand on a laissé des gars ouverts, qu’on n’était pas au rebond, on a laissé filer des opportunités sur seconde chance ou alors quand on scorait ils répondaient sur l’action suivante. On a fait à la fois de très bonnes et des choses beaucoup moins bonnes. » C.J. McCollum