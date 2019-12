Programme NBA : Réveillonnez avec la NBA

Comme tous les ans, pas de pause le 31 décembre en NBA et ceux qui veulent réveillonner devant quelques matchs, ce sera encore possible cette année. Pas moins de 3 rencontres débutent avant minuit. A 21 heures vous aurez notamment un affiche intéressante entre Pacers et Sixers. Les Celtics seront eux à Boston. A 23 heures les Clippers tenteront d’enfoncer un peu plus les Kings. On suivra ensuite le Rockets – Nuggets ou encore le Thunder – Mavs.

21h00 : Charlotte Hornets – Boston Celtics en direct sur beIN Max 4

21h00 : Indiana Pacers – Philadelphie 76ers en direct sur beIN Max 5

23h00 : Sacramento Kings – Los Angeles Clippers

01h00 : Houston Rockets – Denver Nuggets

01h00 : San Antonio Spurs – Golden State Warriors

01h00 : Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers

02h00 : Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks