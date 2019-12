Tom Thibodeau profite de son temps libre mais rappelle qu’il est dispo

Alors qu’il profite d’un hiver loin des températures glaciales du Minnesota, Tom Thibodeau a expliqué à The Athletic qu’il comptait bien revenir coacher en NBA tôt ou tard.

Voyager, flâner au gré du vent, s’investir dans les travaux de sa nouvelle maison, dîner avec Jimmy Butler à Miami et passer du temps avec Doc Rivers à Los Angeles oui…

« Je fais beaucoup de choses différentes, j’essaie de vraiment profiter de ne pas avoir de programme à suivre. J’ai pas mal voyagé, visité New York, Chicago, Los Angeles, Las Vegas, Orlando et Miami. J’ai acheté une ‘beach house’ sur la côte dans le Connecticut et je la rénove. J’ai pratiquement vidé la propriété, c’est très intéressant. Je suis impliqué – trop au goût de certains sans doute – dans chaque étape du processus. J’ai aussi travaillé à la télé pour ESPN et NBA TV et j’ai pu rendre quelque visites à certaines équipes, certains coachs et certains dirigeants. Je peux aussi tout simplement apprécier un bon livre ou me détendre. » Tom Thibodeau

Mais la ligue et le basket lui manquent quand même.

« Il y a beaucoup de choses de la NBA qui me manquent, comme la camaraderie et la compétition. Ça te manque. Mais c’est aussi une opportunité pour moi de faire des choses que je ne peux pas faire habituellement quand je travaille, comme passer du temps avec mes amis et ma famille, voyager et tout simplement recharger les batteries. » Tom Thibodeau

Licencié début janvier 2019 de ses fonctions de head coach et président des Timberwolves, son bilan est de 97 victoires pour 107 défaites avec l’équipe en 2 saisons et demi. Avec lui, Minnesota avait participé à ses premiers playoffs en 14 ans en 2018.

« J’étais très fier de ce que nous avons accompli là-bas. Mettre fin à la série sans playoffs, gagner 47 matchs, avoir le deuxième meilleur bilan (34-18) contre les équipes de l’Ouest. On a fait ça avec un Jimmy Butler qui était blessé après le All-Star Game. C’était un super accomplissement pour la franchise. Quand nos titulaires étaient en bonne santé, on a fait 37-22 et nous étions 3èmes en offensive efficiency et 7ème en defensive efficiency. On avait deux joueurs non seulement All-Star mais All-NBA. On a aussi fait une série de 66 matchs sans perdre plus de 2 rencontres d’affilée. À Chicago, on avait fait 86 matchs. En 2017-18, l’équipe a établi quelque chose comme 15 nouveaux records de franchise. Sur mes 2 dernières saisons, on a aussi gagné presque 70% de nos matchs à domicile et nous avions le plus grand nombre de matchs sold-out depuis très longtemps. » Tom Thibodeau