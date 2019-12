- in Infos NBA

By ClemFiz

L’arrière non drafté sorti de Lipscomb University Garrison Matthews a signé son meilleur match en carrière pour son 11ème match NBA avc 29 points (6/9, 12/13 aux lancers-francs) en sortie de banc cette nui contre le Heat. Jordan McRae (29 points à 9/14 et 8 passes) et Ian Mahinmi (25 points à 10/11, 5 rebonds, 2 contres) ont eux aussi battu leurs records en carrière.