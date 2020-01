Ça se précise pour Zion Williamson

- in New Orleans Pelicans

By Christophe Brouet

Des nouvelles de Zion Williamson, avec qui les Pelicans sont extrêmement prudents alors qu’il aurait déjà dû faire son retour sur les parquets depuis de nombreux matchs. Il ne s’entraîne toujours pas normalement, mais The Athletic rapporte que ce n’est qu’une question de jours. En effet, il devrait s’entraîner avec le reste de ses coéquipiers dans les jours qui viennent et Zion, tout comme les Pelicans, espéreraient un retour durant le courant du mois de janvier.

Zion a confié récemment que c’était plus qu’un simple processus de rééducation et que les Pelicans lui apprennent à comment marcher et courir différemment. Un travail sur la chaîne cinétique de son corps afin de limiter les blessures.