By Christophe Brouet

Chris Paul a mené le Thunder à la victoire avec 17 points à 7/15, 8 rebonds et 7 passes, dont 13 en dernier quart et deux paniers clutchs. En face Luka Doncic a tout tenté avec 35 points à 12/29 mais 3/16 de loin, 10 rebonds et 7 passes mais une mauvaise dernière minute.