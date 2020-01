Darren Collison de retour en NBA 6 mois après l’annonce de sa retraite ? 2 équipes dans le viseur

Le 28 juin dernier, à la surprise générale, Darren Collison, 31 ans, annonçait qu’il prenait sa retraite

« Le basket a été ma vie depuis que je suis gamin, je n’aurais jamais pu imaginer trouver quelque chose qui m’apporte plus de joie que le fait de jouer. Et alors que j’aime toujours le basket, je sais qu’il y a quelque chose de plus important, ma famille et ma foi. Je suis l’un des Témoins de Jéhovah et ma foi représente tout pour moi. Je reçois tellement de bonheur en tant que bénévole pour aider les autres et en tant que membre d’un ministère mondial. La joie que je ressens est inégalée. J’ai donc décidé de prendre ma retraite de joueur NBA. » Darren Collison via The Undefeated

Mais 6 mois plus tard Woj rapporte qu’il considérerait un retour en NBA. Il aurait même déjà deux destinations dans le viseur : les Clippers, où il a déjà joué, et les Lakers. Deux franchise pour qui un meneur supplémentaire ne serait pas un luxe. Toutefois à l’heure actuelle on ne sait pas si elles sont intéressées par ses services et on peut penser qu’elles voudraient en priorité engager Andre Iguodala.

Il avait été sélectionné en 21ème position de la draft 2009 à sa sortie de UCLA et sa meilleure saison statistique remonte à 2014-15 avec Sacramento, où il avait tourné à 16.1 points, 3.2 rebonds et 5.6 passes par match (en seulement 45 rencontres). Il n’aura pas fait une seule saison sous la barre des 10 points et jouait encore 28.2 minutes par match avec Indiana (76 matchs) cette saison. Passé par les New Orleans Hornets, les Indiana Pacers, les Dallas Mavericks, les L.A. Clippers et les Sacramento Kings, il a tourné à 12.5 points et 5 passes décisives de moyenne par match en carrière.