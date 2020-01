Décès de David Stern

Mauvaise nouvelle puisque la NBA annonce le décès de son ancien commissioner David Stern à l’âge de 77 ans. Le 17 décembre il avait été opéré d’urgence en raison d’une hémorragie cérébrale, et les dernières nouvelles données par la NBA n’étaient pas rassurantes. Il est finalement décédé cet après-midi.

« Pendant 22 ans, j’ai eu un siège aux premières loges pour voir David en action. Il a été un mentor et un de mes plus chers amis. Nous avons passé d’innombrables heures dans le bureau, les salles et dans les avions pour nous rendre à des matchs. Comme chaque légende NBA, David avait des talents extraordinaires, mais avec lui l’important c’était toujours les fondamentaux : préparation, attention aux détails et travail. David a pris les commandes de la NBA en 1984 à un moment où elle était à la croisée des chemins. Mais durant ses 30 années en tant que commissioner, il a fait entrer la NBA dans son ère moderne et international. Il a lancé des partenariats novateurs avec les médias, des contenus numériques, des programmes de responsabilité sociale qui ont apporté le basket à des milliards de personnes dans le monde. Grâce à David, la NBA est une marque internationale, faisait de lui non seulement un des plus grands commissioner de l’histoire, mais aussi un des dirigeants les plus influents de sa génération. Chaque membre de la famille NBA est le bénéficiaire de la vision de David, de sa générosité et de son inspiration. Mes plus sincères condoléances vont à la femme de David, Dianne, ses enfants, Andrew et Eric, et leur famille. Et nous partageons notre chagrin avec tous ceux dont la vie a été touchée par sa présence. » Adam Silver