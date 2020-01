Dunk-O-Meter : Giannis Antetokounmpo est parti fort; Rudy Gobert remonte

Second point de la saison sur les dunkeurs les plus prolifiques. Giannis Antetokounmpo confirme et creuse même l’écart puisqu’il a désormais 18 dunks d’avance sur Jarrett Allen, toujours second. Rudy Gobert, tenant du titre, passe de la 7ème à la 4ème place à 19 dunks du Grec alors qu’il pointait à plus de 20 il y a quelques semaines.

Rang Joueur Equipe Dunks 1 Giannis Antetokounmpo #34 PF Milwaukee Bucks 112 2 Jarrett Allen #31 C Brooklyn Nets 94 3 Rudy Gobert #27 C Utah Jazz 93 4 Anthony Davis, #3 PF Los Angeles Lakers 90 5 Clint Capela, #15 C Houston Rockets 88 6 Mitchell Robinson, #23 C New York Knicks 85 7 Montrezl Harrell, #5 PF Los Angeles Clippers 72 8 Bam Adebayo, #13 C Miami Heat 71 9 JaVale McGee, #7 C Los Angeles Lakers 69 10 Jabari Parker, #5 PF Atlanta Hawks 69 11 Wendell Carter Jr., #34 C Chicago Bulls 67 12 Richaun Holmes, #22 PF Sacramento Kings 64 13 Damian Jones, #30 C Atlanta Hawks 60 14 Dwight Howard, #39 C Los Angeles Lakers 59 15 Willie Cauley-Stein, #2 C Golden State Warriors 57 16 Nerlens Noel, #9 C Oklahoma City Thunder 57 17 Tristan Thompson, #13 C Cleveland Cavaliers 54 18 Andre Drummond, #0 C Detroit Pistons 53 19 Jaxson Hayes, #10 C New Orleans Pelicans 53 20 Hassan Whiteside, #21 C Portland Trail Blazers 52 21 DeAndre Jordan, #6 C Brooklyn Nets 50 22 Alex Len, #25 C Atlanta Hawks 49 23 Ben Simmons, #25 PG Philadelphia 76ers 48 24 Kristaps Porzingis, #6 PF Dallas Mavericks 46 25 Ivica Zubac, #40 C Los Angeles Clippers 45 26 Zach LaVine, #8 PG Chicago Bulls 44 27 Mason Plumlee, #24 PF Denver Nuggets 44 28 Dwight Powell, #7 PF Dallas Mavericks 44 29 Steven Adams, #12 C Oklahoma City Thunder 43 30 Kelly Oubre Jr., #3 SF Phoenix Suns 41 31 LeBron James, #23 SF Los Angeles Lakers 40 32 Christian Wood, #35 PF Detroit Pistons 40 33 Aaron Gordon, #00 PF Orlando Magic 38 34 P.J. Washington, #25 PF Charlotte Hornets 38 35 Marquese Chriss, #32 PF Golden State Warriors 37 36 Brandon Clarke, #15 SF Memphis Grizzlies 37 37 Jonathan Isaac, #1 PF Orlando Magic 36 38 OG Anunoby, #3 SF Toronto Raptors 34 39 Thomas Bryant, #13 C Washington Wizards 34 40 Bismack Biyombo, #8 C Charlotte Hornets 32 41 Maurice Harkless, #8 SF Los Angeles Clippers 32 42 Cody Zeller, #40 PF Charlotte Hornets 32 43 Derrick Jones Jr., #5 SF Miami Heat 31 44 Lauri Markkanen, #24 PF Chicago Bulls 31 45 Jimmy Butler, #22 SF Miami Heat 30 46 Eric Paschall, #7 PF Golden State Warriors 29 47 Domantas Sabonis, #11 PF Indiana Pacers 28 48 Jaren Jackson Jr., #13 PF Memphis Grizzlies 27 49 Skal Labissiere, #17 PF Portland Trail Blazers 27