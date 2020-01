James Harden et Russell Westbrook finissent bien l’année et Houston coule les Nuggets

23èe victoire de la saison pour les Rockets, qui dominent avec la manière les Nuggets au Toyota Center 130 à 104. Ils reviennent à seulement à 0.5 match de Denver (23-10).

James Harden finit fort l’année avec 35 points à 10/17 dont 6/9 à 3-pts et 6 passes alors que Russell Westbrook n’est pas en reste avec 28 points à 11/22 et 7 passes, tandis que Clint Capela compile 16 points et 10 rebonds et Isaiah Hartenstein 16 points et 12 rebonds. Les Texans shootent à 52.9% dont un superbe 16/34 de loin alors que Denver est limité à 8/25 derrière l’arc et 46.4% aux tirs. Nikola Jokic est le meilleur Nugget avec 21 points à 10/17 et 8 rebonds, mais le supporting cast est moins brillant avec 22 points à 10/30 en combiné pour Jamal Murray et Will Barton. Monte Morris signe lui 18 points en sortie de banc.

Après quelques premières minutes équilibrées les Rockets ont pris les commandes en terminant le premier quart sur un 23-10 pour mener 38-26. Les Texans ont alors conservé une dizaine de points d’avance dans cette première mi-temps pour virer en tête 69-52. Mais au retour des vestiaires les Nuggets ont accéléré et ont inscrit 37 points dans le 2ème pour réduire l’écart à 3-pts, 92-89. La réaction de Houston a été violent puisque les locaux ont démarré le dernier acte par un 19-2 pour s’envoler définitivement.