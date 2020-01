Kawhi Leonard : « C’est ça la force des équipes championnes »

« C’est ça la force des équipes championnes. Durant les playoffs, les meilleurs joueurs ne vont pas très bien jouer parfois. Et c’est peut-être quelqu’un sorti du banc ou un autre titulaire qui va faire un gros match pour nous guider vers la victoire. » Kawhi Leonard

Le supporting cast a répondu présent avec un 22/42 aux tirs, même si aucun joueur n’a particulièrement brillé puisque le meilleur scoreur derrière les deux stars c’est Moe Harkless avec 12 points alors que Derrick Walton Jr. bat son record en carrière avec 10 unités. Les Clippers étaient en plus privés de Patrick Beverley et Lou Williams, une nouvelle preuve de leur profondeur de banc.

« C’est pour ça que vous payez tout le monde. Vous ne payez pas seulement 1 ou 2 joueurs. Vous payez tout le monde dans l’équipe. Et tout le monde a abordé la rencontre en étant prêt. » Doc Rivers

Ce 14ème succès de rang, ils l’ont acquis grâce à une grosse défense. Ils ont limité Sacramento à 17 points en second quart et à 40 à la pause pour prendre les commandes. Si Sacramento s’est réveillé au retour des vestiaires avec 33 points, Kawhi Leonard s’est aussi réveillé, et en dernier acte Sacramento n’a inscrit que 14 points et les Clippers auraient pu faire un zéro pointé qu’ils l’auraient quand même emporté.

« Nous les avons tenus à 40 points en première mi-temps, 47 en seconde. Tu peux remporter beaucoup de matchs avec ta défense. C’en est le parfait exemple. » Doc Rivers

En dernier acte alors que les Kings ont eu l’opportunité de passer sous les 10 points, les Clippers ont mis en place une zone 2-3 qui a perturbé les locaux et les a coupés de leur bon rythme. Ils ont passé un 7-0 qui a plié le match. « Le fait que nous avons utilisé la zone de façon aléatoire ça a été énorme. Le timing était parfait pour plier le match. » George

« Nous nous sommes accrochés. Nous avons tenté une zone et changé un peu notre défense. J’ai aimé notre défense ce soir. » Doc Rivers

Via LA Times