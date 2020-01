Khris Middleton : « Avec Giannis Antetokounmpo nous sommes des drogués de basketball »

Lors de la pré-saison et en tout début de saison, Giannis Antetokounmpo, éligible à une prolongation supermax l’été prochain, a clairement annoncé la couleur : il ne parlera pas de son avenir avant la fin de la saison. Un sujet qu’il évite aussi avec ses coéquipiers.

« Au bout du compte il faut respecter ce qu’il va faire. Bien sûr je lui ai parlé et je rigole avec lui tout le temps du fait qu’il ne peut pas me quitter après que je sois revenu (il a re-signé l’été dernier), mais il a respecté ma décision. Il rigole quand je lui dis ça, mais honnêtement nous n’en parlons jamais. Nous ne parlons pas du tout de ça. Nous sommes toujours concentrés sur l’entraînement, le plan de match, le match ou alors la vidéo… Nous respectons nos choix, et nous savons que ce n’est pas toujours lié au basket, c’est lié à la situation familiale. Nous sommes vraiment concentrés sur le basket. Nous sommes des drogués de basketball. Depuis que nous sommes ici, nous sommes toujours à la salle. Nous ne bossons peut-être pas sur le même panier, mais nous sommes dans la même salle à bosser sur différents domaines de notre jeu. Notre relation est comme ça. Nous sommes des drogués de basket. » Middleton