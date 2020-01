La résurection de Kentavious Caldwell-Pope; Frank Vogel : « Il joue un basket incroyable actuellement »

Le début de saison de Kentavious Caldwell-Pope a été catastrophique puisque lors des deux premières rencontres il a joué 48 minutes pour 1 point à 0/9 et 8 fautes. Après 10 matchs en tant que remplaçant il affichait 5 points à 35% dont un terrible 20% à 3-pts. Deux mois plus tard, il est un des meilleurs Lakers, relancé lorsqu’Avery Bradley s’est blessé et qu’il a été titularisé. Sur les 9 derniers matchs, dont 5 en tant que titulaire, il affiche 13.3 points à 52.5% dont 52.8% à 3-pts (en 4 tentatives), 2.3 rebonds, 2 passes et 1 interception en 29.1 minutes

« C’est tout à l’honneur de sa dureté mentale et de son caractère. Parfois les gars se mettent dans une coquille lorsqu’ils sont la cible de grosses critiques, mais il n’a pas fait ça. Il a répondu en restant confiant, en restant fidèle à lui-même, en croyant en lui. Il a eu le soutien de notre coaching staff et de ses coéquipiers pour le boulot qu’il effectuait et ce qu’il apporte à l’équipe. Il a connu un retournement de situation impressionnant en attaque. Sa défense a toujours été excellente. Il a eu un peu de mal en tout début de saison, mais là il joue un basket incroyable actuellement. Des deux côtés du terrain. » Frank Vogel

KCP obtient beaucoup de bonnes positions et enfin dans le rythme, il sanctionne avec régularité les défenses .Sur les 22 dernières rencontres il a à 48.2% de loin et 52% aux tirs. Difficile de faire mieux

« Je me sens bien. Le ballon sort bien de mes mains et je suis dans un super rythme. Sur le terrain j’essaye de jouer dans le flow du jeu, de trouver les spots où mes coéquipiers vont pouvoir me servir et je joue tout simplement sans réfléchir, je shoote. » KCP

À voir si cela pourra durer, mais l’arrière a oublié depuis bien longtemps sa mauvaise période.

« Nous ne regardons pas derrière, nous allons regarder devant. » KCP

Via The Athletic