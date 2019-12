Les Celtics rebondissent à l’extérieur

22ème victoire de la saison pour les Boston Celtics, qui dominent les Hornets à Charlotte sur le score de 109-92 grâce à une bonne défense et un excellent dernier acte. Ils portent leur bilan à 22-8 et confortent leur 2ème place à l’Est.

En l’absence Jaylen Brown, les Celtics se sont appuyés sur un trio Jayson Tatum (24 points à 10/18 dont 4/7 à 3-pts, 7 rebonds et 3 interceptions), Kemba Walker (22 points à 9/19 dont 3/7 à 3-pts, 7 passes et 3 interceptions) et Gordon Hayward (21 points à 9/14 dont 3/6 à 3-pts, 10 rebonds et 6 passes). Enes Kanter n’est pas en reste en sortie de banc avec 13 points à 6/7, 14 rebonds et un record en carrière de 6 contres. Brad Stevens, mécontent de la défense des sens ces derniers temps a dû être content puisque Boston a limité Charlotte à 39.5%, 17 ballons perdus et 8 rebonds offensifs. Ils les ont tenus à moins de 20 points lors de 2 quarts. PJ Washington est le meilleur scoreur des siens avec 15 points à 5/11 alors que Miles Bridges ajoute 14 points et 10 rebonds. Le backcourt Terry Rozier – Devonte Graham a été limité à 21 points à 7/25.

Les C’s ont mené quasiment de bout en bout, le temps de se mettre en route. Maladroits en début de rencontre ils ont laissé Charlotte quelques minutes aux commandes, mais ont limité ces derniers à 6 points en 7 minutes pour prendre la tête, et ce définitivement dans le sillage de Tatum, 24-18 après 12 minutes. Grâce à sa second unit, menée par Kanter, Boston a pris une dizaine de points d’avance jusqu’à un petit sursaut des locaux grâce à Washington et Bridges pour recoller à 4 points avant un dernier tir à 3-pts de Walker, 50-43 Boston.

Grâce à Tatum et Walker Boston a pris 12 points d’avance en tout début de quart, mais les deux équipes, plus en réussite, ce sont répondues coup pour coup et les locaux se sont accrochés et sont même de nouveau revenus à 2 possessions sur un 3-pts de Bacon, 73-69 à 90 secondes de la fin du quart. Ojeleye à 3-pts et Gordon Hayward ont redonné un tout petit peu d’air aux C’s avant l’entame du dernier quart, 80-73. Charlotte a marqué les deux premiers points, mais derrière Boston a mis enfin le coup accélérateur fatal avec un 9-0 qui est devenu un 16-4 grâce à Hayward, Kanter et Tatum. Boston a pris 17 points d’avance pour filer vers la victoire.