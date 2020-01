Les Kings pensent tenir la solution; Buddy Hield : « Nous sommes bien meilleurs que ça »

Auteur d’une surprenante saison 2018-19, menés par le duo De’Aron Fox et Buddy Hield, les Sacramento Kings étaient attendus au tournant pour cet exercice, mais il sont en pleine crise. Ils ont perdu leurs 8 derniers matchs et se retrouvent avec un très mauvais bilan de 12-22, 13èmes de la conférence Ouest, bien loin de leurs attentes.

La solution ils pensent l’avoir : jouer plus vite

Le plan à l’arrivée de Luke Walton c’était de se concentrer sur l’exécution sur demi-terrain, sans toutefois arrêter de courir en transition. Jusque là ça ne fonctionne pas et il faut tenter de tirer profit de la vitesse de De’Aaron Fox. Depuis le début de l’exercice, ils jouent à un pace de 97.48 possessions par rencontre contre 103.88 la saison passée. Walton confirme qu’il souhaite que l’équipe se projette plus rapidement en attaque.

« Nous voulons passer le milieu du terrain rapidement. Cela ne veut pas dire que nous voulons shooter rapidement, et parfois je trouve que nous avons du mal à voir la différence, nous voulons jouer vite, mais nous voulons aussi prendre de bons shoots une fois en attaque. Nous devons remonter le ballon plus rapidement pour mettre en place nos systèmes et s’il faut 24 secondes pour trouver un tir, alors il faut 24 secondes pour avoir un bon shoot. Mais il y a trop de possessions où nous remontons tranquillement le ballon et nous devons en être conscients et faire mieux. » Luke Walton

La responsabilité de ça est en grande partie entre les mains de Fox, considéré comme un des joueurs les plus rapides de la ligue, si ce n’est le plus rapide.

« Parfois, quand nous voyons le ballon rentrer dans nos filets, les gars baissent la tête au lieu de partir en attaque et d’essayer de scorer rapidement. Notre mentalité doit changer. C’est naturel quand une équipe score face à vous de ralentir, mais je pense que c’est là d’où venaient les points en contre-attaque l’an passé. Ils scoraient, mais nous relancions rapidement. Nous avons bossé sur ça et nous devons l’appliquer en match. » Fox

« Nous devons courir avec lui (Fox). Et l’intérêt de courir avec lui c’est qu’il utilise sa vitesse pour attaquer le cercle et il attitre la défense, il peut alors ressortir le ballon et nous pouvons obtenir des drives et des shoots ouverts. Il peut attaquer le cercle quand il veut, il est le joueur le plus rapide de la ligue, et tout le monde doit le suivre. Je vais le suivre parce que j’ai faim de shoots ouverts. Nous allons trouver une solution c’est certain. J’espère que cette nouvelle année va nous apporter un coup de boost. » Hield