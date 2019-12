Les Pacers pulvérisent les Sixers, orphelins de Joel Embiid

L’affiche à l’Est entre les Sixers et les Pacers du côté d’Indianapolis n’a pas vraiment tenu ses promesses. Les Pacers ont donné une leçon à Philadelphie, privé de Joel Embiid, avec un succès 115-97. Les locaux ont compté jusqu’à 35 points d’avance. Par la même occasion les Pacers passent devant leur adversaire du jour avec un bilan de 22-12 contre 23-13 aux Sixers.

Domtantas Sabonis est l’homme du match avec 23 points à 10/16, 10 rebonds et 5 passes en 30 minutes. Il a été bien épaulé par TJ Warren (21 points à 9/11 dont 2-2 à 3-pts) alors que Myles Turner ajoute 14 points à 3/5 de loin et Jeremy Lamb 13 points. Malcolm Brogdon, touché au dos, a vite abandonné ses coéquipiers. Le banc a été très performant avec 3 joueurs à au moins 10 points. Il totalise 54 points. Les Pacers shootent à 48.8% dont un 11/25 à 3-pts et ne perdent que 6 ballons alors que Philly shoote à un très mauvais 6/29 à 3-pts. Josh Richardson et Ben Simmons surnagent puisqu’ils sont les deux seuls Sixers à atteindre les 10 points avec respectivement 20 et 18 points.

Après un premier quart équilibré, conclu sur le score de 29-27 en faveur des locaux, le second quart a été un cauchemar pour les Sixers. Le second 5 des Pacers a démarré par un terrible 22-5. Limités à 16 points dans le quart, les Sixers ont viré derrière de 24 points à la pause. Cela ne s’est pas arrangé au retour des vestiaires puisque les Pacers ont mis un nouveau coup d’accélérateur fatal, un 17-4 qui a porté le scoré à 84-49, game over.