Malgré un duo maladroit, les Clippers enfoncent sans souci les Kings

24ème victoire de la saison pour les Clippers, qui enfoncent leur adversaire du jour, les Clippers, avec un succès 105-87. C’est la 8ème défaite de rang pour les Kings, impuissants.

Les Clippers ont été menés par le duo Paul George (21 points à 6/25, dont 3/14 à 3-pts, 11 rebonds, 9 passes et 3 interceptions) – Kawhi Leonad (24 points dont 14 en 3ème quart, à 8/21 dont 1/7 à 3-pts et 7 passes). Les Clippers shootent à seulement 40.9%, mais c’est largement suffisant puisqu’ils captent 14 rebonds offensifs, rentrent 21 de leurs 22 lancers et perdent seulement 11 ballons. Ils limitent les Kings à 41.3% et 15 ballons perdus. Seuls Buddy Hield (20 points à 7/17) et Richaun Holmes (22 points à 8/13 et 10 rebonds) atteignent les 10 points.

Même avec leurs deux stars George et Leonard maladroits en première mi-temps, les Clippers, grâce au supporting cast, ont pris les commandes et meme compté 18 points d’avance, grâce à une excellente défense, qui a tenu les Kings à 40 points, dont 17 en seconde quart. Le tir à 3-pts de Landry Shamet a permis aux locaux de mener 57-40 à la pause. Au retour des vestiaires, Leonard a trouvé le rythme et dans son sillage les Clippers ont passé un 9-2 pour s’envoler et mener 85-66. En dernier quart les hommes de Doc Rivers ont contrôlé.