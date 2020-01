Mike Malone : « Je sais que c’est probablement frustrant pour James Harden mais il devrait le prendre comme un signe d’énorme respect »

Sans surprise hier soir les Denver Nuggets ont utilisé un plan spécial anti-James Harden, en le prenant à deux loin du panier.

La stratégie n’a pas frustré le barbu, qui a particulièrement brillé avec 35 points à 10/17 dont 6/9 à 3-pts, ni l’équipe qui plante 130 points à 52.9% dont 47.1% à 3-pts. Ils ont scoré 69 points en première mi-temps malgré seulement 7 shoots de leur meilleur scoreur mais avec 18 points de Russell Westbrook et un 9/16 de loin du supporting cast.

« Nous avons vu ça une centaine de fois. À chaque match. Les gars mettaient des shoots. Nous sommes de plus en plus à l’aise. Russell a été vraiment bon. Cela ne devrait pas fonctionner en théorie. Parce que si vous faites prise à deux sur James, il envoie le ballon à Russ et c’est du 4 contre 2. Nous devrions scorer à chaque fois. Nous ne sommes pas surpris. Ils ne se précipitent pas. C’est parfois le cas quand vous faites face à quelque chose d’étrange, mais maintenant ce n’est plus le cas, nous devrions être capables de le gérer. » Mike D’Antoni

Après la pause les Nuggets ont fait bien moins de prises à deux et Harden en a tiré profit en signant 20 points à 6/10 derrière l’arc. Mike Malone regrettait que ses joueurs n’aient pas suivi le plan de jeu.

« C’est une question pour nos joueurs parce que nous ne leur avons jamais dit de ne plus le faire. Ils ont hésité et la dernière fois cela n’avait pas été le cas. Nous étions agressifs et ça avait fonctionné. Nous n’avions pas trouvé la solution miracle et ce soir c’était un match différent et il a eu les réponses. Nous sommes devenus très hésitants pour employer notre plan de jeu. Et quand tu hésites pour quoi que ce soit, de mauvaises choses se produisent. Tu te retrouves entre les deux et tu laisses tout passer. » Malone