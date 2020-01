Pas de divorce en vue pour Karl-Anthony Towns et les Wolves

Les Minnesota Timberwolves, qui affichaient des ambitions de playoffs en début de saison, ont très bien démarré avec 4 victoires sur leurs 5 premières sorties et un bilan de 7-4 qui les plaçait parmi les 8 premiers à l’Ouest. Mais ils vont déchanté, la faute à des blessures et un niveau défensif insuffisant, qui a entraîné leur dégringolade avec 11 défaites de rang et 12 en 13 rencontres. Les playoffs se sont éloignés et les franchises rivales commencent à sérieusement à s’intéresser à leur cas, au cas où les dirigeants décideraient de changer de directement.

Ces derniers jours The Athletic et le NY Post ont rapporté que les Knicks et les Warriors auraient un œil sur les Wolves et le dossier Karl-Anthony Towns. Certains dirigeants auraient même eu vent que KAT serait mécontent dans le Minnesota.

Jon Krawczynski, un des hommes les mieux renseignés sur la franchise du Minnesota, a d’autres informations sur le sujet. En effet, des sources proches de Towns et des Wolves, ont minimisé une quelconque inquiétude concernant l’avenir commun des deux camps.

A l’heure actuelle, alors que KAT est seulement dans la première année de sa prolongation, on voit de toute façon mal les Wolves le mettre sur la liste des joueurs disponibles. Toutefois il va falloir s’atteler à le mettre dans les meilleures conditions pour gagner, car au bout d’un moment il se lassera sans aucun doute de perdre et voudra probablement aller voir ailleurs.