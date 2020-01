Plusieurs équipes seraient intéressées par Robert Covington

Ces derniers jours le nom de Karl-Anthony Towns revient souvent dans les rumeurs, mais la probabilité qu’il soit transféré dans les semaines qui viennent est très proche de zéro, voire égale à zéro. Au vu de la situation de la franchise, les Wolves pourraient bien effectuer des changements et c’est sans doute vers d’autres joueurs qu’il faut regarder. ils vont sans aucun doute tenter d’échanger Jeff Teague, mais au vu de ses performances cela ne sera pas simple d’obtenir une contrepartie intéressante.

Au final celui qu’il faut sans doute surveiller le plus et qui pourrait permettre aux Wolves d’obtenir quelque chose d’intéressant en retour, c’est Robert Covington. Selon le NY Times l’ailier au profil de 3 & D intéresserait plusieurs équipes et certaines pourraient tenter leur chance afin de se renforcer en vue des playoffs. Aucun nom n’a filtré, mais il ne faudra pas s’étonner s’il est transféré ou que les rumeurs se multiplient à son sujet.