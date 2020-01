- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Programme NBA : Carmelo Anthony de retour au Madison Square Garden; Bucks et Lakers à la maison

D’habitude le mercredi c’est la soirée la plus chargée de la semaine en NBA mais ce soir, seuls 4 matchs vous attendent et rien de bien excitant. Ce sera tout de même le retour de Carmelo Anthony au Madison Square Garden, puis les deux meilleures équipes de ce début de saison, les Bucks et les Lakers, auront un match largement à leur portée à la maison.

00h00 : Washington Wizards – Orlando Magic en direct sur beIN Sports 1

01h30 : New York Knicks – Portland Trail Blazers

02h00 : Milwaukee Bucks – Minnesota Timberwolves en direct sur beIN Max 4

04h30 : Los Angeles Lakers – Phoenix Suns