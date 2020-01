Sponsor : Un contrat de 100 millions proposé à LaMelo Ball ?

Auteur d’un magnifique début de saison en Australie, LaMelo Ball a vu sa cote monter en flèche pour la draft, au point que certaines mock drafts l’annoncent premier choix alors qu’il y a encore quelques mois il était en fin de premier tour, voire même seconde tour. Il remplit les salles en NBL et la hype autour de lui, déjà importante depuis quelques années, grandit de jour en jour. Au point que des sponsors se l’arrachent et si on croit le journaliste australien d‘ESPN Corey Wiliams, une marque – dont on ne connait pas l’identité – lui aurait mis sur la table un énorme contrat de 100 millions de dollars.

On ne connait pas le nombre d’années, mais si cette information est vraie c’est un montant d’une superstar. De plus, il y aurait un jet privé en bonus dans le contrat.

C’est toutefois à prendre avec des pincettes et on attend d’en savoir plus…