Steven Adams évoque les départs de Kevin Durant et Russell Westbrook

Pas question d’y aller doucement quand ils s’affrontent sous prétexte qu’ils sont proches en dehors des terrains.

« Pas du tout. Je ne peux pas faire ça. Tout d’abord c’est un manque de respect. Après toutes les choses qu’il m’a enseignées pendant toutes ces années, ce n’est pas la chose à faire d’y aller doucement avec lui juste parce qu’il a été un coéquipier. Je vais faire faute sur lui avant qu’il soit sur la rampe de lancement. C’est certain. Je ne veux pas prendre de risque de me faire dunker dessus. Parce que je sais qu’il se dit ‘Je vais en claquer un sur Steven.’ Je sais ce à quoi il pense. Il fait toujours ce genre de choses. » Adams

Avant lui il y a eu Kevin Durant. Ce dernier avait quitté OKC en 2016, et dans son livre il confiait quelques années plus tard que si c’était à refaire il aurait géré sa différemment.

« C’est de la communication. Les gens resteront en colère quoi qu’il arrive. Mais ils peuvent quand même te respecter dans le sens que tu respectes la relation que tu as construite avec eux, si vous voyez ce que je veux dire. Pas que j’ai pris ça trop personnellement, parce que je n’ai pas passé beaucoup de temps avec lui, puis il est plus vieux et je suis plus jeune. Donc je ne le critique pas pour ça. Mais je disais que si j’avais été dans sa situation, et si nous avions une relation, je lui aurais fait savoir en premier. Je l’aurais prévenu. Même juste après, genre ‘Hey bro…' » Adams