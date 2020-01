Privés de Jaylen Brown, les Celtics se sont appuyés sur un trio Jayson Tatum (24 points à 10/18 dont 4/7 à 3-pts, 7 rebonds et 3 interceptions), Kemba Walker (22 points à 9/19 dont 3/7 à 3-pts, 7 passes et 3 interceptions) et Gordon Hayward (21 points à 9/14 dont 3/6 à 3-pts, 10 rebonds et 6 passes)