Anthony Davis : « Nous ne pouvons pas nous permettre de tomber dans un tel piège »

Les Lakers avaient un match piège cette nuit face aux Suns, capables de tout cette saison. Les Lakers étaient prévenus et ils n’ont pas pris leur adversaire à la légère

« Nous voulions faire un bon début de match et protéger notre parquet du mieux possible. » LeBron James

En premier quart ils ont fait étalage de leur puissance de feu, pour prendre la tête 43-17 sous l’impulsion de LeBron James (31 points à 11/21 dont 1/4 à 3-pts, 13 rebonds, 12 passes, 2 interceptions, 1 contre et 5 ballons perdus en 38 minutes) et Anthony Davis (26 points à 9/16, 11 rebonds et 2 passes). Ils ont continué de dérouler en second quart et sont rentrés au vestiaire avec un avantage 74-41 ! On pensait alors l’affaire pliée, mais ils ont trouvé le moyen de se faire un peu peur en laissant les Suns revenir à moins de 10 points en dernier acte. Ils ont shooté à un piteux 12/39 après la pause.

« Nous avons commencé à faire des 1-contre-1 et nous avons totalement arrêté de défendre. Ils ont eu beaucoup de rebonds offensifs, ils ont attaqué le cercle. Et personne n’obtenait de shoots ouverts. » Anthony Davis

Les visiteurs n’étaient plus menés que de 7 points dans le money time. LeBron James a mis fin à ce retour et ils ont finalement filé vers la victoire. Mais la leçon est retenue.

« Nous ne pouvons pas nous permettre de tomber dans un tel piège. Vous pouvez perdre ce genre de matchs, ce qui est la pire sensation au monde. Il faut pouvoir jouer de la même façon durant les quatre quarts. Si nous continuons de jouer comme ça, nous allons perdre ce genre de matchs. Nous ne voulons pas dilapider une avance de 36 points. Quand nous avons ce genre d’avance, nous devons nous assurer que nous continuons de jouer comme il faut. » Anthony Davis « Il faut toujours resté engagé jusqu’à ce que le chronomètre indique zéro. » LeBron « Nous devons faire du meilleur boulot pour conserver nos grosses avances. Mais nous avons fait une performance dominante en première mi-temps. J’étais fier de la façon dont nous avons démarré le match et nous l’avons abordé. Nous n’avons pas assez bien joué en troisième et quatrième quarts, mais pouvoir tirer des leçons quand vous gagnez, c’est toujours une bonne chose. » Frank Vogel

LeBron et Davis avaient joué l’intégralité du 3ème quart et on pensait ne plus les revoir. Mais les Lakers n’ont inscrit que 8 points lors des 8 premières minutes du dernier quart et Vogel a dû remettre ses stars en jeu.