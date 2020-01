Avec une 1ère mi-temps de folie et un LeBron James en triple-double, les Lakers débutent bien l’année malgré un petit relâchement

27ème victoire de la saison pour les Lakers, qui dominent logiquement les Suns 117-107, même s’ils ont trouvé le moyen de se faire peur alors qu’ils avaient entamé la rencontre par un 43-17 en premier quart ! Ils ont même compté jusqu’à 36 points d’avance mais ont vu les Suns revenir à seulement 7 dans le money time.

LeBron James signe un nouveau triple-double avec 31 points à 11/22, 13 rebonds et 12 passes, bien aidé par Anthony Davis (26 points à 9/16, 11 rebonds) Kyle Kuzma (19 points à 5/15 dont 3/10 à 3-pts) et Avery Bradley (18 points à 9/11, 5 rebonds et 3 interceptions). Les Lakers terminent avec 47.8% aux tirs dont un piètre 7/28 à 3-pts. Les Suns font guère mieux avec un 6/23. Ces derniers se sont appuyés sur un duo Devin Booker (32 points à 11/23 et 7 passes) et Kelly Oubre Jr. (26 points à 9/14) pour s’accrocher.

Les Lakers ont commencé l’année 2020 sur les chapeaux de roues avec un 6-0 puis ont enchaîné avec un 14-0 pour conclure le premier acte sur le score de 43-17. Incapables de ralentir l’attaque adverse, les Suns ont vu leur retard culminer à plus de 30 points (58-25) et après 24 minutes l’affaire était pliée, 74-41 ! Les Californiens se sont relâchés au retour des vestiaires et à la faveur d’un 16-4 pour entamer le dernier acte, les Suns sont revenus sous les 10 points, mais LeBron James a mis fin au run et les Lakers n’ont pas vraiment tremblé.