Carmelo Anthony : « Cette sensation est difficile à expliquer »

Récemment Carmelo Anthony déclarait qu’il aimerait bien voir son maillot numéro 7 des Knicks flotter au plafond du Madison Square Garden. Pour son retour au MSG cette nuit, il a confié avec le sourire :

« J’ai jeté un œil au plafond ce soir durant l’hymne national. Vous savez, ils disent dans la vie qu’il faut envisager l’avenir, donc j’envisageais le maillot Anthony accroché là-haut. »

Mais il n’est pas affirmatif au sujet d’un retrait de ce maillot à New York.

« je ne sais pas (sourire). Il faut leur demander »

Si cela ne tenait qu’aux fans des Knicks, il est fort probable que ce maillot soit un jour retiré, malgré des résultats mauvais dans l’ensemble. Il a toujours une place à part dans le cœur des fans des Knicks et cette nuit ils lui ont montré en l’accueillant chaleureusement, aux antipodes de l’accueil de Kristaps Porzingis en novembre dernier. À l’introduction des équipes, il a reçu une ovation et il a été applaudi à chaque fois qu’il touchait le ballon, et encore plus lorsqu’il scorait.

« J’ai sans aucun doute ressenti l’amour ce soir. De la part des fans, mais aussi toute la ville pour mon retour. Cette sensation est difficile à expliquer, avoir ce genre d’ovation… je pense que j’ai toujours eu ce genre d’amour de la part de la ville. Revenir ici où j’ai passé de nombreuses années, fait que cet amour avait une saveur extrêmement agréable ce soir. » Melo

Malgré la défaite des siens, il a brillé, meilleur joueur de Portland avec 26 points à 11/17.

« Je voulais juste revenir et au bout du compte, simplement jouer au basket. Bien sûr revenir sur ce parquet c’est spécial. » Melo

Un retour qui a pris du temps, beaucoup de temps. Et on pensait même qu’il n’aurait plus l’occasion de rejouer, très longtemps sans club. Son retour en NBA, malgré les mauvais résultats collectifs est une réussite.

« Comme je l’ai toujours dit, j’ai cru en moi. Je savais quel était le récit fait par les gens. Ils ont leur propre narration. Ils aiment les histoires. Ils aiment parler. Au bout du compte, j’ai fait ce qui était nécessaire en me préparent mentalement et en revenant en ayant foi en moi. Je ne cesse de le dire, mais je fais ce que j’ai à faire, je suis resté solide durant cette période, et je ne pense pas que les gens réalisent à quel point ça a été difficile, et j’ai dû me battre avec moi-même pour en être ici aujourd’hui à vous parler. » Melo

C’était l’occasion aussi de faire un bilan sur ses 6 années à New York, pas toujours couronnées de succès, loin de là.

« J’ai apprécié. Dans l’ensemble je dirais que j’ai apprécié. Je pense qu’être dans cette ville fait de vous un type de personne spécifique, pas un joueur de basket, un type de personne spécifique. Le fait que j’ai embrassé cela, que j’ai voulu cela et que j’ai relevé ce défi, je pense que c’est la raison pour laquelle j’ai eu l’amour que j’ai de la part de cette ville. » Melo

