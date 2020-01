Ce qu’on retiendra des 30 années du commissioner David Stern à la tête de la NBA

- in Infos NBA

By ClemFiz

Commissioner NBA pendant 30 ans (record toutes ligues nord-américaines confondues), David Stern s’est éteint hier à l’âge de 77 ans. Patron de la ligue de 1984 à 2014, il restera celui qui a en grande partie contribué au développement global de la NBA à travers le monde.

Retour en chiffres et faits marquants sur la carrière de cet ancien avocat né à New York et ayant fait ses premiers pas dans la ligue en tant que conseiller extérieur en 1966.

– Sous sa direction, la ligue a vu ses revenus augmenter de 30% en 30 ans.

– Au moment de son départ en retraite, les revenus annuels de la ligue s’élevaient à plus de 5 milliards de dollars.

– À l’heure actuelle, les produit dérivés NBA se vendent dans plus de 100 000 magasins répartis entre 100 pays différents.

– La NBA a été la première ligue professionnelle à être diffusée sur le câble.

– En 1984, la ligue a signé un contrat de 2 ans et 20 millions de dollars avec le diffuseur TBS.

– En 2014, la ligue a signé un contrat de 9 ans et 24 milliards de dollars avec les diffuseurs Turner et ESPN.

– Pour la dernière fois en 1986, les playoffs étaient diffusés en différé.

– Aujourd’hui, les Finale NBA sont diffusées dans 215 pays.

– Le salaire annuel moyen d’un joueur NBA est passé de 330 000$ en 1984-85 à 7.7 millions de dollars cette saison.

– Sous Stern, la NBA est passée de 23 à 30 équipes avec l’apparition des Hornets, du Heat, des Timberwolves, du Magic, des Raptors, des Grizzlies et des Pelicans.

– La loterie pré-draft a fait son apparition en 1985.

– En 1992, Stern a aidé à assembler la Dream Team en encourageant les stars NBA à participer aux JO.

– Création de la WNBA et de la G-League (précédemment D-League) en 1997.

– Supervision du lancement d’NBA TV, d’NBA.com et du League Pass en 1999.

– Supervision de la création de bureaux NBA en Afrique, en Asie, au Canada, en Europe, en Inde, en Amérique latine.

– La NBA a été la première ligue professionnelle US à voir un de ses matchs de saison régulière disputé hors Amérique du nord.

– À l’heure actuelle, 1/4 des joueurs NBA sont nés en dehors des frontières américaines.

– Les 86 matchs de suspension adressés à Ron Artest après la fameuse bagarre d’Auburn Hills en novembre 2004.

– Lancement d’NBA Cares en 2005.

– Apparition du Dress Code en 2005.

– 2014, Stern est intronisé au Hall of Fame.