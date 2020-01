Dewayne Dedmon mis à l’amende pour avoir publiquement demandé son transfert

Shams Charania (The Athletic) annonce que la NBA vient d’infliger une amende de 50 000$ à Dewayne Dedmon – signé pour 3 ans et 40 millions de dollars par Sacramento cet été – pour avoir publiquement demandé son transfert. Voici ce qu’il avait déclaré :

« J’aimerais être transféré. Je ne joue pas, donc j’aimerais aller dans une équipe où mes talents sont appréciés. J’apprécie le contrat qui m’a été offert, vraiment, mais je veux aller quelque part où je peux jouer. C’est ça l’important. J’essaye de jouer, mais on m’a dit que je ne faisais plus partie de la rotation, donc il n’y a rien à attendre. »

Et pour lui son absence de la rotation n’est pas due à sa maladresse alors qu’il tourne à 4.8 points à 41.9% dont 22.9% à 3-pts et 3.8 rebonds en 13.6 minutes.

Cet été il avait intéressé pas mal d’équipes suite à sa bonne saison aux Hawks, où il tournait à 10.8 points à 49.2% dont 38.2% à 3-pts en 3.9 tentatives, 7.5 rebonds, 1.4 passe, 1.1 interception et 1.1 contre en 25.1 minutes sur 64 rencontres. Plusieurs équipes seraient intéressées par ses services et l’aventure dans la capitale californienne ne devrait pas durer bien longtemps.

The NBA has fined Kings center Dewayne Dedmon $50,000 for publicizing trade request.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 2, 2020