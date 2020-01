Entré dans l’histoire des Celtics, Enes Kanter récompensé par… un contrôle antidopage

En 23 minutes mardi dans la victoire 109-92 des Celtics à Charlotte, Enes Kanter a compilé 13 points à 6/7, 14 rebonds, 6 contres et 2 passes, ce qui a fait de lui le premier remplaçant de l’histoire des Celtics à signer un match à au moins 13 points, 14 rebonds et 6 contres. Ce jeudi, il a expliqué que sa performance avait a priori attisé quelques soupçons…

Got 6 blocks for the first time in my career and now about to get Drug tested 😅

Thanks @NBA 🤦🏻‍♂️

— Enes Kanter (@EnesKanter) January 2, 2020