By Christophe Brouet

Et de 89 pour LeBron James !

89ème triple-double en carrière pour LeBron James, homme de la victoire des siens face aux Suns. A 35 ans il compile 31 points à 11/21 dont 1/4 à 3-pts, 13 rebonds, 12 passes, 2 interceptions, 1 contre et 5 ballons perdus en 38 minutes. Il est le second joueur de l’histoire d’au moins 35 ans après Larry Bird à compiler 30 points/10 rebonds/10 passes. Anthony Davis a été parfait en lieutenant avec 26 points à 9/16, 11 rebonds et 2 passes.