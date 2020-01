Frank Ntilikina : « Nous avons montré qui nous sommes vraiment »; Miller : « Frank a joué avec tellement d’énergie »

Les New York Knicks confirment leur regain de forme ! Cette nuit ils ont remporté leur 6ème match depuis l’arrivée de Mike Miller à la tête de l’équipe pour un bilan de 6-6. Face aux Portland Trail Blazers, qui les avaient écrasés il y a 3 semaines, ils ont pris une belle revanche, avec la manière.

« J’ai le sentiment que nous ne les avions pas joués au moment idéal de la saison. Là nous avions une chance après deux bonnes victoires et un jour de repos. Nous avons montré qui nous sommes vraiment. » Frank Ntilikina

Tout va bien pour les Knicks puisque ce succès 117-93, c’est leur 3ème de rang.

« Quand tu gagnes trois matchs de suite, à chaque fois c’est une bonne sensation. Le plus important c’est que nous commençons à trouver notre identité. » Marcus Morris

Cette nuit ils ont été menés par Julius Randle, excellent ces derniers temps, mais aussi l’intérieur Mitchell Robinson, auteur d’un superbe match : 22 points à 11/11, 8 rebonds et 1 contre. C’est un record de franchises du nombre de paniers sans en rater un seul.

« C’est ce qu’il fait, il protège le cercle et il court. Je trouve qu’il ne cesse de s’améliorer. Je ne pense pas qu’il a vraiment conscience d’à quel point il est bon ou à quel point il peut devenir bon et son potentiel. La façon dont il joue est parfaite pour le style de jeu des Knicks. » Carmelo Anthony

Robinson a confié qu’il avait été motivé par Marcus Morris et les autres titulaires, qui ont écrasé les remplaçants lors d’un scrimmage et les ont chambrés.

Il m’a boosté. À l’entraînement ils nous ont botté le cul. J’étais en colère. Aujourd’hui je suis allé sur le terrain et j’ai dominé.

Mais il a fallu attendre le tout dernier quart pour que les Knicks fassent la différence, notamment grâce à un 14-0. Ils ont remporté le dernier acte 34-16 grâce à Bobby Portis, et surtout Frank Ntilikina. Ce dernier a signé 7 points et 4 passes dans le dernier quart et termine avec 9 points et 10 passes.

« Frank a joué avec tellement d’énergie. Mitchell (Robinson) a fait un super match, avec beaucoup de passes lobées et Frank l’a servi à de nombreuses reprises. Il a vu les choses s’ouvrir, il a vraiment bien trouvé ses coéquipiers et il les a mis en bonne position pour réussir des actions. » Mike Miller

Le Français s’est même offert un rare tomar :

Il a aussi largement contribué en défense et les Knicks ont notamment limité Damian Lillard à 11 points à 5/20.

« Ça a été un effort incroyable. Je ne trouve pas les mots pour exprimer à quel point nous sommes contents de voir le flow qu’il y a eu dans ce match et le fait que beaucoup de joueurs ont contribué. » Mike Miller

Avec 10 victoires et 24 défaites, les Knicks ne sont finalement qu’à 5 matchs des playoffs.

